В Мордовии задержали похитителя зернофуража

Полиция Мордовии раскрыла кражу 15 мешков зернофуража с мельницы сельхозпредприятия в Краснослободском районе.

Стражи порядка установили, что похитителем 470 килограммов зернофуража является ранее судимый местный житель.

Согласно предварительным сведениям, мужчина, являясь работником данной компании, украл продукцию. В момент транспортировки похищенного инспекторы ДПС остановили его авто с прицепом, в котором при досмотре выявили мешки без сопроводительных документов.

Злоумышленник свою вину не отрицает. По данному факту проводится проверка. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия