"Рождественская звезда" в пятый раз "загорелась" в Торбеевском районе

В Торбеевском районе Мордовии взял старт детского творчества "Рождественская звезда". Мероприятие проводится на протяжении уже 5 лет. В этом году на фестиваль приехали юные таланты из Атюрьевского, Зубово-Полянского и Спасского (Пензенская область) районов. Разумеется, не обошлось и без хозяев фестиваля – выходцев из Торбеевского района.

В гала-концерте приняли участие 87 детей. В общей сложности награды фестиваля получили 140 финалистов.

С приветствием к участникам фестиваля обратились глава Торбеевского района С.В. Ладяев, епископ Краснослободский и Темниковский Климент, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, председатель исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа А.С. Лузгин.

Источник: izvmor.ru