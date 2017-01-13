В декабре 2016 года с улиц Саранска было вывезено более 110 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы Саранска в зимние дни работают не покладая рук. Каждый день с улиц города вывозится более 3 тысяч кубометров снега, сообщили в Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства.

На дороги города ежедневно выходит порядка 170 единиц техники. Работы по уборке снега ведутся в круглосуточном режиме, без выходных. Собранный снег складируют на официальном полигоне, расположенном за спорткомплексом "Мордовия".

Коммунальщики отмечают, что работы идут штатно, а количество выпавшего снега не превышает прошлогодние объемы. Самым проблемным в этом плане был сезон 2012/13.

По итогам декабря 2016 года с саранских улиц было вывезено 110 тысяч 820 кубометров снега.

Источник: sbis.ru