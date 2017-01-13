На проспекте Ленина в Саранске снесли старый дом

В четверг, 12 января, в Саранске стерли с лица земли очередное старое здание. Древний дом стоял на проспекте Ленина. В последние годы в нем размещались офисы различных фирм и организаций. Однако минувшей осенью здание начало пустеть, поскольку организации стали разъезжаться.

В итоге было принято решение снести здание. В жизнь его воплотили накануне буквально за пару часов.

Как сообщалось ранее, коммунальные службы Саранска в зимние дни работают не покладая рук. Каждый день с улиц города вывозится более 3 тысяч кубометров снега. На дорогах ежедневно работает порядка 170 единиц техники.

Работы по уборке снега ведутся в круглосуточном режиме, без выходных.

Источник: izvmor.ru