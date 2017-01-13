Полицейские не дали замерзнуть автоледи в 30-градусный мороз на трассе Саранск — Ульяновск

Сотрудники полиции Ульяновска спасли женщину, которая едва не замерзла на дороге. В областном МВД сообщили, что к ним поступило благодарственное письмо от жительницы Ульяновской области Юлии Низаметдиновой. Она сообщила, что ночью 20 декабря 2016 года на дороге Саранск – р.п. Сурское – Ульяновск у нее сломалась машина.

В это время на данной трассе работали сотрудники дорожной полиции лейтенант Алексей Шеянов и лейтенант Павел Миронов. Они увидели автомобиль, который был припаркован на обочине, и предложили помощь.

Отметим, что сама автоледи из-за 30-градусного мороза ничего не смогла поделать со своей машиной. Но инспекторы ГИБДД помогли быстро устранить техническую поломку в автомобиле.

Источник: 73.мвд.рф