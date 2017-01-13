В Мордовии разыскивают без вести пропавшего Кочеткова Владислава Владимировича

Полиция Мордовии разыскивает без вести пропавшего жителя Саранска Кочеткова Владислава Владимировича.

Приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы прямые светло русые, короткие, лицо овальное, брови прямые, губы тонкие, глаза светлые, спинка носа прямая, ушные раковины прилегающие.

Особые приметы: на плече левой руки татуировка креста, обвитого драконом, в правой верхней части живота шрам от операции длиной 3 см, на левой руке отсутствуют фаланги большого, указательного и среднего пальцев. На верхней челюсти справа коронка на 7 зубе, на левой стороне 7,8 зубы повреждены кариесом, а также на нижней челюсти коронка на 8 зубе справа и с левой стороны 7,8 зубы повреждены кариесом.

Был одет: брюки св. голубого цвета, синтетические, футболка белая. х/б, ботинки черные кожаные.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой об оказании содействия в розыске Кочеткова. Лица, обладающие информацией о его местонахождении, могут позвонить по тел. 89876926364 или 02.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия