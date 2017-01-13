В Саранске в 2016 году установлен рекорд рождаемости за 25 лет

В 2016 году в Саранске официально зарегистрировано 4455 новорожденных. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС администрации Саранска Татьяна Куприянова.

Указанная цифра превышает показатель 2015 года на 245 младенцев. Таким образом, рост рождаемости составил 5,8%.

По словам Куприяновой, проведенный анализ рождаемости в Саранске с 1991 года показал, что именно в 2016 году родилось наибольшее количество малышей. Минувший год побил рекорд 2014-го, когда на свет появились 4309 детей.

Добавим, что наименьшее количество малышей в Саранске за последние 25 лет появилось в 1997 году – всего лишь 2783.

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Источник: izvmor.ru