Посол Саранска на ЧМ-2018 Татьяна Гордеева подарила приюту "Надежда" футбольные ворота

Посол Саранска на ЧМ-2018 Татьяна Гордеева навестила детей в приюте "Надежда". Она поздравила ребят с зимними праздниками.

Накануне Нового года в "Надежде" состоялся футбольный урок, в конце которого дети передали письма с новогодними поздравлениями послам ЧМ-2018 от Саранска. Сперва на письмо откликнулся Станислав Дужников, который передал в подарок приюту теннисный стол. Гордеева преподнесла футбольные ворота, которые дети сразу опробовали.

"Здесь очень теплая, семейная атмосфера, доброжелательные, открытые и талантливые дети. Обстоятельства так удачно сложились, что я оказалась в Саранске и не могла упустить эту возможность пообщаться. Когда я получила трогательное письмо от ребят, мне захотелось к ним приехать", - сообщила Гордеева.

Источник: izvmor.ru