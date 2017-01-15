"Мордовия" разгромно проиграла "Ростову" в первенстве ВХЛ

Хоккеисты саранской "Мордовии" потерпели разгромное поражение от ХК "Ростов" в матче регулярного чемпионата первенства ВХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу ростовчан.

"Мордовия" вышла вперед уже на первой минуте после гола Дубинина. Однако после этого шайбы влетали только в ворота саранской команды. Отметим, что 4 шайбы из 6 "Ростов" забросил в большинстве.

ХК "Ростов" – "Мордовия" - 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Шайбы:

0:1 – Дубинин (Петраков, Медведев) (00:31)

1:1 – Скалин (Топорков, Леонов) (17:48) (больш.)

2:1 – Беркутов (Прохоров, Селезнев) (22:35) (больш.)

3:1 – Орешкин (Алтухов) (34:10)

4:1 – Туник (Алтухов, Мякинин) (44:39) (больш.)

5:1 – Прохоров (Селезнев, Дударов) (51:20)

6:1 – Прохоров (Беркутов, Селезнев) (58:56) (больш.).