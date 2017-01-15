Защитник "Ростова": У нас был должный настрой на игру с "Мордовией"

Защитник "Ростова" Кристиан Скалин прокомментировал разгромную победу над "Мордовией" в первом матче очередного тура первенства ВХЛ. Встреча закончилась со счетом 6:1 в пользу ростовчан. Четыре шайбы из шести "Ростов" забросил в большинстве.

"Сегодня играли две равные команды. К сожалению, в самом начале пропустили обидную шайбу, но сумели собраться и в дальнейшем постарались сыграть строже в обороне. Сумели реализовать свои моменты. Самое главное, что у нас был должный настрой на игру и самоотдача. Я думаю, благодаря этому и победили", - приводит слова Скалина официальный сайт "Ростова".

Ответный матч команды проведут 15 января.

Источник: hc-rostov.ru