Судебные приставы вынудили уроженку Мордовии выплатить более 270 тысяч рублей по кредиту

Жительница Воронежа, прописанная в мордовской Рузаевке, лишь под угрозой запрета на выезд за границу оплатила свой долг по кредиту. Женщина взяла деньги взаймы по месту прописки, однако возвращать их не спешила.

Как сообщает пресс-служба УФССП по РМ, за дело пришлось взяться судебным приставам. Они ограничили должницу в праве выезда за границу, и это подействовало, так как перед Новым годом женщина собралась ехать в заграничную поездку. Узнав, что сделать этого не сможет, она вынуждена была приехать в Мордовию, чтобы заплатить долг - 274 тысячи рублей.

Ранее в УФССП по РМ привели статистику о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В целом за 9 месяцев нынешнего года было завершено 101 производство о предоставлении жилой площади.

Источник: r13.fssprus.ru