Полиция разыскивает уроженца Мордовии, который уехал в Москву и пропал

Полиция Мордовии разыскивает гражданина Алексея Мрясова, который перестал выходить на связь с родственниками. Известно, что мужчина 1986 г.р., родившийся в Саранске, 9 мая 2015 года уехал в Москву и с тех пор не выходил на связь с отцом, который остался в Мордовии.

Приметы пропавшего: рост 182 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие темные, губы тонкие, глаза темные, брови дугообразные.

Правоохранители призывают всех граждан, кому что-либо известно о местонахждении и судьбе пропавшего, помочь в поисках.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии разыскивает без вести пропавшего жителя Саранска Кочеткова Владислава Владимировича.