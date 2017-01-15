В детском саду №76 в Саранске детей отправили в лабиринт

В январе для воспитанников детских садов Саранска организовываются различные мероприятия под девизом "За здоровый образ жизни". В частности, в детсаду №76 педагоги провели зимний квест для воспитанников старшей группы. Ребятам предлагалось выполнить ряд увлекательных заданий на свежем воздухе.

Так, дети бегали змейкой по лабиринту, пролезали по тоннелю, перешагивали через высокие препятствия. Кроме того, они соревновались в меткости при метании снежков и играли в хоккей.

Самой ожидаемой частью квеста стали поиски "клада" в сугробе. Разумеется, все кладоискатели получили заслуженное вознаграждение в виде сладких подарков.

Как сообщалось ранее, в Саранске прошел конкурс детский рисунков "Новый год в моей семье". Он был приурочен к новогодним и рождественским праздникам.

Источник: izvmor.ru