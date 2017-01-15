Хоккеисты школы №28 завоевали Кубок мэра Саранска

В начале января 2017 года юные хоккеисты Саранска приняли участие в турнире "Кубок мэра". Мероприятие собрало школьников трех возрастных групп: 2007-2006 годов рождения, 2005-2004 г.р., 2003-2002 г.р.

Соревнования проходили на трех площадках: школа №28, гимназия №23, открытый хоккейный корт на Огарева. И игроки, и болельщики остались довольны тем, в какой борьбе и с каким настроением проходил каждый поединок.

Итогам турнира "Кубок мэра-2017" достался школе №28. Призеры в каждой возрастной группе отмечены грамотами и медалями.

Как сообщалось ранее, в январе для воспитанников детских садов Саранска организовываются различные мероприятия под девизом "За здоровый образ жизни". В частности, в детсаду №76 педагоги провели зимний квест для воспитанников старшей группы.