Житель Ромодановского района на протяжении месяца обворовывал свою подругу

Полиция Саранска задержала 25-летнего жителя Ромодановского района, который обвиняется в хищении денег у своей же знакомой. Подробности дела сообщили в МВД Мордовии.

Как стало известно, парень неоднократно приходил в гости к пострадавшей и знал, где у нее находятся ценности. На протяжении месяца он периодически пользовался моментом, когда девушка выходила из комнаты, и крал ювелирные украшения. Драгоценности он потом сдавал в ломбард и тратил деньги на личные нужды. Общая стоимость украденного превысила 90 тысяч рублей.

Подозреваемый сознался в преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф