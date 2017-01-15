В Саранске "шестерка" едва не врезалась в столб после столкновения с "Хендаем"

В Саранске произошло ДТП с участием вазовской "шестерки" и иномарки "Хендай Акцент". Инцидент случился на ул. Сущинского, что на Химмаше.

По информации, полученной от очевидцев, от удара отечественный автомобиль вылетел с проезжей части. Водитель еле успел выкрутить руль так, чтобы избежать столкновения со столбом.

В аварии, к счастью, никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Подробности и виновник ДТП устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Мордовии на 181-м километре магистрали Саранск-Ульяновск 57-летний водитель трактора столкнулся со "Шкодой". В результате ДТП водителю иномарки понадобилась помощь медиков.

Источник: izvmor.ru