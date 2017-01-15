Жительница Мордовии отдала 7 тысяч рублей мошеннику, который "обратился" к ней через Skype

Интернет-мошенники продолжают обманывать жителей Мордовии. Очередной жертвой стала наивная жительница Зубово-Полянского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, девушка через Skype получила сообщение от брата, который попросил у нее в долг 7 тысяч рублей. Не заподозрив ничего неладного, потерпевшая перевела нужную сумму своему родственнику. Лишь после этого девушка узнала, что злоумышленники взломали страницу ее брата и рассылали с нее ложные сообщения.

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска задержала 25-летнего жителя Ромодановского района, который обвиняется в хищении денег у своей же знакомой.