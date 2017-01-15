Под внедорожником на улице Ульянова в Саранске нашли подозрительную сумку

В воскресенье, 15 января, сотрудники полиции Саранска были подняты по тревоге. Около 10:30 утра поступило сообщение, что под припаркованным около дома №95 по улице Ульянова внедорожником замечена странная сумка.

Местные жители не стали самостоятельно лезть в нее и вызвали профессионалов. На место прибыли взрывотехники и кинологи с собаками. Дом был оцеплен, а жильцы эвакуированы в безопасное место. К счастью, в сумке не оказалось ничего опасного и подозрительного – там была лишь одежда.

Хозяин машины, под которой была найдена сумка, заявил, что вещи ему не принадлежат. Сейчас оцепление снято.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска задержала 25-летнего жителя Ромодановского района, который обвиняется в хищении денег у своей же знакомой.

Источник: izvmor.ru