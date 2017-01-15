В Саранске производили "незамерзайку" с метанолом

Сотрудники Роспотребнадзора по Рязанской области обратились к своим коллегам в Мордовии. Они получили информацию о факте продажи незамерзающей стеклоомывающей жидкости марки "Magic ICE". По документам ее производят в Саранске, на улице Васенко, 32.

Было проведено исследование жидкости. В ней обнаружен метанол, что категорически запрещено. Однако по указанному выше адресу фирмы ни представителей общества, ни производства не оказалось.

В настоящее время Следком РФ по РМ решает вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Как сообщалось ранее, работники Роспотребнадзора проводят рейды по надзору за оборотом спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции.

Сообщается, что продукция с содержанием этилового спирта свыше 25% объема, запрещенная к продаже, найдена в 5 объектах торговли.

Источник: Следком РФ по РМ