В Саранске тестируют навигацию к ЧМ-2018

В Саранске активно готовятся к приему туристов, которые прибудут на матчи ЧМ-2018 по футболу. В городе разрабатывается навигация для приезжих.

Во время мундиаля столица Мордовии готовится принять до 200 тысяч туристов, потому данная мировая практика придется очень кстати. Вышеуказанная цифра сопоставима с количеством жителей города.

"Навигация – один из наглядных способов показать, что здесь можно посмотреть, куда пойти, где отдохнуть, провести время, получить информацию. Для человека, который впервые оказался в новом для себя городе, пусть и небольшом, может потребоваться дополнительная помощь.

В центре Саранска появилось несколько указателей со спортивными и культурными объектами, инфраструктурой гостеприимства. Это пока тестовые модели", – рассказал мэр Саранска Петр Тултаев.

В течение 2017 года в городе должны быть установлены различные типы навигации - указатели на улицах города, навигационная маркировка на остановочных павильонах. Кроме того, планируется обновить таблички с названием улиц на домах. Все названия будут указываться на двух языках: русском и английском.

Источник: izvmor.ru