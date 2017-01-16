"Мордовия" в овертайме проиграла "Ростову" в повторном матче

Саранская "Мордовия" потерпела второе поражение от ХК "Ростов" в матче первенства ВХЛ. Повторная встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу ростовчан.

На 13-й минуте Кружилин вывел "Мордовию" вперед. На 27-й минуте Данилин счет сравнял. В начале третьего периода "Мордовия" на минуту осталась впятером против троих соперников, но реализовать двойное большинство саранской команде не удалось. Победный для "Ростова" гол на первой минуте овертайма забил Блинов.

Напомним, что в первом матче "Ростов" разгромил "Мордовию" со счетом 6:1, забив 4 гола из 6 в большинстве.

"Ростов" – "Мордовия" - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 – Кружилин (Акимов, Абозин) (12:08) (больш.)

1:1 – Данилин (Селезнев, Мартынов) (26:41)

2:1 – Блинов (60:44).