Воробьев: В первом матче с "Ростовом" 3 хоккеиста "Мордовии" играли с температурой, но не сказали об этом

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев прокомментировал поражение от ХК "Ростов" (1:2 ОТ) в матче первенства ВХЛ. Напомним, что в первой игре "Ростов" также отпраздновал победу над саранской командой - 6:1.

"Я благодарен своей команде за сегодняшнюю игру, потому что для того, чтобы обыгрывать такого соперника, как сегодняшний "Ростов", нужно быть в оптимальном варианте. А нас накрыла эпидемия гриппа. Я только сегодня утром узнал, что у нас 3 игрока вчера играли с температурой, но они не сказали об этом. Хотели помочь команде. На сегодняшнюю игру уже не смогли набрать полный состав. Я думаю, что по сегодняшней игре мы заслужили победу, но случилось так, что" Ростов" выиграл", - приводит слова Воробьева официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru