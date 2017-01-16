Житель Мордовии наломал дров на 60 тысяч рублей

Суд Мордовии вынес приговор жителю села Никольское, обвиняемому в незаконной рубке леса.

Сообщается, что в ноябре минувшего года обвиняемый незаконно срубил три дуба и тем самым нанес ущерб лесному хозяйству в размере 60 тыс. 800 рублей.

Суд приговорил мужчину к одному году условно. Вместе с тем виновный возместил причиненный ущерб природе.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска задержала 25-летнего жителя Ромодановского района, который обвиняется в хищении денег у своей же знакомой.

Как стало известно, парень неоднократно приходил в гости к пострадавшей и знал, где у нее находятся ценности. На протяжении месяца он периодически пользовался моментом, когда девушка выходила из комнаты, и крал ювелирные украшения.

Источник: izvmor.ru