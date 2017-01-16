В Мордовии разыскивают без вести пропавшую жительницу села Александровка

Полиция Мордовии разыскивает без вести пропавшую уроженку с. Кулдым Каштанову Марию Игнатьевну.

Сообщается, что Каштанова в июне 1999 года ушла из дома, расположенного в с. Александровка Лямбирского района, где проживала, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы: на вид 70 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы прямые длинные темные, русые, глаза темные, брови дугообразные густые, спинка носа прямая, основание горизонтальное, губы толстые, уши прилегающие.

Особые приметы: в передней части верхней челюсти мостовидный протез из шести зубов.

Была одета: халат рабочий синего цвета х/б, на ногах тапочки домашние.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой просим сообщить в полицию.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия