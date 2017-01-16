Наставник ХК "Ростов": В матчах с "Мордовией" мы редко играем со счетом 6:1

Главный команды ХК "Ростов" Григорий Пантелеев подвел итоги матчей против ХК "Мордовия" в рамках первенства ВХЛ. Оба поединка закончились в пользу ростовчан – 6:1 и 2:1 ОТ.

"Играли два лидера. Понятное дело, что игры были напряженные. По первой игре хочу сказать, что где-то нам повезло, и мы забили голы. Хотя, я думаю, что вчера мы были немного сильнее. Сыграли чётко в обороне, не дали сопернику создать много моментов у наших ворот, плюс Горелов выручал. Наверное, вчерашний счет не по игре. В матчах с "Мордовией" мы редко играем с таким счетом. Сегодня была совсем другая игра. Вторые матчи всегда намного интересней. Вы сами понимаете, что соперник приезжает уставший после тяжелой дороги и, возможно, физически не готов на 100% к первым играм.

Сегодня у нас в каждом звене кто-то из игроков выпадал, поэтому создавались определенные проблемы. Сегодня наша игра в обороне оставляла желать лучшего. Мы не успевали за соперником и давали создавать моменты. Возможно, это потому, что вчера устали. Я на это списываю. Но все ребята сегодня боролись и хотели выиграть", - приводит слова Пантелеева официальный сайт "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru