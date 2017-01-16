В школе №30 Саранска побывали бывшие выпускники, поступившие в военные академии

В школе №30 г. Саранска состоялась встреча с бывшими учениками, которые теперь являются курсантами военных академий. Гости поведали сегодняшним школьникам о правилах приема в учебные заведения, о специфике учебы в военных академиях. Кроме того, они подчеркнули, что быть курсантом военной академии – это очень почетно и ответственно.

Все гости с удовольствием фотографировались с учениками. Надо сказать, что очередь из школьников выстроилась немаленькая. Вероятно, многие ребята также мечтают о военной карьере, а теперь они стали на шаг ближе к мечте. Напомним, что в школе №30 есть кадетские классы.

Как сообщалось ранее, в Чамзинском районе Мордовии подвели итоги профилактической операции "Пешеход".

Источник: izvmor.ru