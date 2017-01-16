В столовой одной из школ Саранска детям предлагают попить чай из "порночашки"

В одной из школ Саранска произошел вопиющий случай. Школьница, пришедшая на обед в столовую, вынуждена была пить чай в бокале с порнокартинкой.

Девочка была обескуражена, однако сфотографировала "произведение искусства" и отправила его маме. Правда, дома удивление девочки прошло, и она попыталась оправдать работников столовой. "У нас в последнее время много бокалов разбили, наверное, этот кто-то из дома принес", - решила девочка.

Как бы то ни было, а подобный инцидент дефицитом посуды оправдать никак нельзя.

Как сообщалось ранее, в школе №30 г. Саранска состоялась встреча с бывшими учениками, которые теперь являются курсантами военных академий. Гости поведали сегодняшним школьникам о правилах приема в учебные заведения, о специфике учебы в военных академиях

Источник: izvmor.ru