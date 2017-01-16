Полиция Мордовии получит на вооружение комплекс "Волна"

Полиция Мордовии в ближайшем будущем получит в свое распоряжение комплекс "Волна". В настоящее время МВД РФ проводит его закупки.

Комплекс предназначен для визуального слежения и представляет собой обычный с виду фургон, начиненный самой современной аппаратурой. Такие микроавтобусы используются во время проведения массовых мероприятий. С помощью "Волны" полицейские могут отслеживать и записывать обстановку в зоне действия видеокамер, чтобы на основании полученных записей выявлять правонарушения и наказывать виновных.

Кроме Мордовии, комплексы "Волна" получат силовики Ростовской, Калининградской, Нижегородской, Волгоградской и Самарской областей, а также Екатеринбурга.

Источник: izvmor.ru