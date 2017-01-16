Делегация из Пензенской области изучила опыт создания мини-ферм в Мордовии

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов и министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков посетили Республику Мордовия. Там официальные лица изучили опыт создания мини-ферм и перерабатывающих предприятий.

В Мордовии делегацию сопровождал первый заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Владимир Сидоров. В ходе визита гости посетили фермерские хозяйства, которые стали участниками программ поддержки начинающих фермеров.

"Гости ознакомились с объектами комплексной компактной застройки в поселке станция Воеводское Кочкуровского района, посетили физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад и социальный центр. В Старошайговском и Ковылкинском районах осмотрели животноводческие комплексы и семенные заводы", - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Источник: pnzreg.ru