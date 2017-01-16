Добровольные пожарные Мордовии потушили 17 пожаров в 2016 году

В течение 2016 года добровольная пожарная охрана (ДПО) Мордовии приняла 192 вызова с мест пожаров и возгораний. Добровольцы смогли самостоятельно ликвидировать 17 пожаров и 26 загораний, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РМ.

На сегодняшний день общая группировка ДПО составляет 761 подразделение общей численностью 4233 человека. В них входят 141 добровольная пожарная команда и 620 добровольных пожарных дружин. На вооружении они имеют 153 единицы пожарной техники и 70 мотопомп.

Стоит отметить, что в 2016 году была создана 1 добровольная пожарная команда и 5 добровольных пожарных дружин. Кроме того, активно ведется работа по созданию ДПО на объектах русской православной церкви.