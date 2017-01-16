В Лямбирском районе пытаются установить личность пациента психбольницы

Полиция Лямбирского района пытается установить личность пациента республиканской психиатрической больницы. В ведомстве отметили, что мужчина находится на лечении в медучреждении с 1982 года, однако никаких данных о себе сообщить не может.

Его приметы: ориентировочный возраст 53-58 лет, худощавого телосложения, рост 157 см, глаза серые, волосы темно-русые, редкие, на лбу залысина, сутулится. На правом предплечье татуировка-надпись "Галя", пальцы обеих стоп ампутированы.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии разыскивает без вести пропавшую уроженку с. Кулдым Каштанову Марию Игнатьевну.

Сообщается, что Каштанова в июне 1999 года ушла из дома, расположенного в с. Александровка Лямбирского района, где проживала, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.