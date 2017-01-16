Общественный транспорт Саранска перевозит 61% льготников

В Саранске подвели итоги переписи пассажиров общественного транспорта.

Сообщается, что с 1 марта по 31 декабря 2016 года муниципальные троллейбусы и автобусы перевезли 61% льготников. Остальные 39% платят за проезд наличными.

Больше всего тех, кто имеет льготы на проезд в муниципальном транспорте, оказалось в автобусе, следующем по маршруту №4 и троллейбусе, следующем по маршруту №12 соответственно.

Как сообщалось ранее, в 2016 году в Саранске официально зарегистрировано 4455 новорожденных. Указанная цифра превышает показатель 2015 года на 245 младенцев. Таким образом, рост рождаемости составил 5,8%.

Источник: izvmor.ru