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Весной 2017 года на "Мордовия Арене" начнут работать над полем

Весной 2017 года на "Мордовия Арене" начнут работать над полем

Весной 2017 года начнется работа над полем стадиона "Мордовия Арена". Такое заявление сделал Алексей Милованов - руководитель компании "Спорт-Инжиниринг", которая и является застройщиком саранского стадиона.

"Нам нужно весной закончить монтаж металлоконструкций по всем стадионам. Мы должны выйти из чаши, чтобы приступить к работе по устройству футбольных полей - засеять, чтобы они проросли, укрепилась корневая система", - сказал Милованов.

Он добавил, что временные рамки могут быть немного изменены в зависимости от технологии и каких-то нюансов, однако крайний срок начал работ над полем – май этого года.

Как сообщалось ранее, в Саранске активно готовятся к приему туристов, которые прибудут на матчи ЧМ-2018 по футболу. В городе разрабатывается навигация для приезжих.


Источник: ТАСС