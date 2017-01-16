Весной 2017 года на "Мордовия Арене" начнут работать над полем

Весной 2017 года начнется работа над полем стадиона "Мордовия Арена". Такое заявление сделал Алексей Милованов - руководитель компании "Спорт-Инжиниринг", которая и является застройщиком саранского стадиона.

"Нам нужно весной закончить монтаж металлоконструкций по всем стадионам. Мы должны выйти из чаши, чтобы приступить к работе по устройству футбольных полей - засеять, чтобы они проросли, укрепилась корневая система", - сказал Милованов.

Он добавил, что временные рамки могут быть немного изменены в зависимости от технологии и каких-то нюансов, однако крайний срок начал работ над полем – май этого года.

Как сообщалось ранее, в Саранске активно готовятся к приему туристов, которые прибудут на матчи ЧМ-2018 по футболу. В городе разрабатывается навигация для приезжих.

Источник: ТАСС