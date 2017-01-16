В Рузаевском районе поймали троицу, резавшую провода

В Рузаевском районе пойманы трое парней, срезавших провода с линии электропередач. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в 4 часа утра инспекторы ДПС остановили машину для проверки недалеко от села Красный Клин. В салоне находились водитель и еще двое молодых людей.

При досмотре автомобиля в багажнике госавтоинспекторы обнаружили скрученный алюминиевый провод "А35", массой 170 кг. Преступников задержали и доставили в отдел полиции. Там они и признались, что срезали 300 метров провода с неработающей линии электропередач. Украденное добро они планировали сдать в пункт приема металла, но не успели осуществить задуманное.

Как выяснилось, в августе прошлого года задержанные уже похитили 1500 метров провода с линии электропередач, расположенной между селами Аргомаково и Ускляй.