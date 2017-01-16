Семью из Саранска назвали "самой спортивной" на Всероссийском Дне снега в Домбае

На курорте Домбай прошел Всероссийский День снега. Участие в нем приняли сноубордисты и лыжники, которые разделились по возрастным категориям и отправились на специальные мастер-классы, где познавали все премудрости катания. После этого начались соревнования, где участники могли на практике показать, чему научились на теоретических занятиях.

В рамках праздника также прошел конкурс "Самая спортивная семья". По итогам конкурса были определены два победителя. Ими стали семья Парамоновых из Саранска и семья Чуковых из села Красный Восток (КЧР). Их наградили памятными сертификатами, кубками и футболками с логотипом праздника.

Отметим, что Всероссийский День снега в Карачаево-Черкесии празднуется во второй раз.

Источник: РИА Карачаево - Черкесия