В Саранске около мусорных контейнеров "плодятся" елки и сосны

Жители Саранска сразу же после Старого Нового года начали массово выбрасывать праздничные елки и сосны. Вечнозеленые красавицы стали появляться в самых неожиданных местах: на обочинах, в сугробах, во дворах домов и так далее. Однако больше всего их сейчас - на площадках с мусорными контейнерами. Правда, люди то ли ленятся, то ли не могут затолкать деревья в сами контейнеры, поэтому оставляют рядом с оными.

Как сообщалось несколько дней назад, несмотря на то, что Новый год наступил почти 2 недели назад, в магазинах Саранска продолжают продавать праздничные открытки. В них зачастую можно увидеть поздравления "С наступающим".

Приобрести "запоздалую" открытку можно по цене до 100 рублей и выше.

Источник: izvmor.ru