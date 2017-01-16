В Саранске провели благотворительную елку и наградили лауреатов "Рождественской звезды"

Рождественская благотворительная елка для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, а также для учеников воскресных школ прошла в Саранском театре оперы и балета. Здесь собрались более 600 детей со своими родителями.

Поскольку мероприятие проходило по благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, детям показали спектакль-притчу о событиях Рождества Христова. История была изложена понятным детям языком, но одновременно осталась серьезной и даже местами мрачной. Все роли сыграли ученики воскресных школ.

После спектакля на сцене театра были вручены награды лауреатам XXI творческого республиканского конкурса "Рождественская звезда". Кроме того, награды получили и финалисты первого саранского хоккейного турнира на кубок митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Завершилось мероприятие вручением сладких подарков всем приглашенным детям.

Источник: izvmor.ru