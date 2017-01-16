Роковой пожар в Зубово-Полянском районе: погибли двое взрослых и 5-летний ребенок

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошел пожар, в котором погибли 3 человека. Трагедия случилась 15 января в 21:33 вечера.

Как сообщили в МЧС республики, в селе Уголок загорелся жилой дом на площади 90 кв.м. Когда на место происшествия прибыли спасатели, здание полыхало открытым пламенем. В ходе тушения огня сотрудники МЧС обнаружили три тела. Погибшими оказались 44-летняя хозяйка квартиры и двое ее сыновей – 23 и 5 лет.

Согласно предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате старшего сына. Вероятнее всего, пожар возник из-за неосторожности при курении, так как техническую причину вроде замыкания проводки эксперты исключили.

Источник: 13.mchs.gov.ru