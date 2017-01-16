Стали известны подробности пожара с тремя погибшими в Мордовии

Стали известны некоторые подробности смертельного пожара, который произошел накануне, 15 января, в селе Уголок Зубово-Полянского района Мордовии. Напомним, в огне погибли три человека – двое взрослых и ребенок 5 лет.

Жертвами стали 44-летняя женщина и двое ее сыновей, старшему из которых 23 года, а младшему – 5. По данным МЧС Мордовии, пожар начался в квартире старшего сына. По словам соседей, он редко общался с людьми и злоупотреблял спиртным. В день трагедии он также находился в состоянии опьянения. Скорее всего, молодой человек пренебрег правилами безопасности при курении.

Добавим, что погибшая женщина была инвалидом II группы, а ее младший сын отставал в развитии. Женщина пыталась спасти ребенка, взяла его на руки и накрыла лицо полотенцем. Но выбраться из горящего здания через дверь им не удалось, а до окна мать и сын добраться не успели.

В другой квартире горевшего дома проживала семья из 6 человек, в том числе 4 детей. Они самостоятельно покинули помещение. К счастью, в этой семье обошлось без жертв и пострадавших. Более того, пожарные отстояли квартиру семейства.

Источник: 13.mchs.gov.ru