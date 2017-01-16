Ранивший двух приятелей житель Мордовии получил 5 лет колонии

В Мордовии вынесли приговор 27-летнему Владимиру Шульгову. Молодой человек обвинялся в нанесении тяжелых ран двум своим товарищам.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, инцидент произошел вечером 28 сентября минувшего года. Шульгов находился в одном помещении с пострадавшими, гражданами Попковым и Савельевым. Все они расположились на кухне дома № 34 микроррайона 1 в поселке Комсомольский.

В какой-то момент между приятелями возникла ссора, в ходе которой Шульгов ударил ножом в грудь Попкова. Савельев попытался успокоить разбушевавшегося друга, но также получил ножевое ранение в грудь.

Чамзинский суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: prokrm.ru