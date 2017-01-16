Иван Цецерский выразил недоумение по поводу затягивания «дела Гавунаса»

Руководитель Псковской городской администрации Иван Цецерский в ходе встречи с главными редакторами региональных СМИ заявил, что не понимает, на каких основаниях расследование уголовного дела в отношении «отставного» вице-спикера Михаила Гавунаса на протяжении достаточного продолжительного периода времени продолжает ограничиваться формальными процедурами и до сих пор не дошло до суда. Об этом пишет «Псковская губерния». Поводом к заявлению мэра стал вопрос одного из представителей СМИ по поводу отношению чиновника к развешанным по всему городу плакатам с требованием отдать Гавунаса под суд.

«Насколько я понимаю, решения суда по Михаилу Гавунасу нет. Сколько уже с момента [заведения дела] прошло? Пять лет? Тогда мне непонятно... Надо выносить решение или, если нет доказательной базы, оставить [дело]», — цитирует издание слова главы Пскова.

Сам Михаил Гавунас сейчас находится за пределами России. Отъезд произошел после предъявления в апреле 2012 года обвинений бывшему вице-спикеру в подделке официальных документов и незаконном завладении частью контрольного пакета акций ЗАО «Псковпищепром» в мае того же года, которое обошлось государству в 1 млрд рублей.

Депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак обратился в прокуратуру с просьбой взыскать вышеуказанную сумму в случае наличия достаточной доказательной базы преступления.