Сервисы Интерактивного ТВ в новогодние праздники стали самыми востребованными у пользователей услуг «Ростелекома» в Поволжье

Видеопрокат» и «Караоке» в новогодние праздники стали самыми востребованными сервисами среди услуг, оказываемых «Ростелекомом» жителям Поволжского региона. В среднем в первую неделю января число обращений к данным сервисам возросло в 4 раза. Время, проведенное пользователями Интерактивного ТВ у телевизоров за 9 праздничных дней, превысило продолжительность просмотров за предыдущий месяц.

Пользователи Интерактивного ТВ 96 тыс. раз обратились к сервису «Видеопрокат». Особый интерес в праздничные дни вызвали фильмы в категории «прямо из кинотеатра» – новинки мирового и отечественного кино, которые становятся доступны в сервисе одновременно с выходом их на большие экраны либо сразу после премьерных показов. Самым рейтинговым по количеству просмотров стал фильм «28 панфиловцев». Популярностью также пользовались и другие новинки, появившиеся в видеотеке в первый день января, такие как «Девушка в поезде», «Дом странных детей Мисс Перегрин», «Инферно». Мультипликационные фильмы «Тролли», «Миньоны: Мини-фильмы. Коллекция» и «Тайная жизнь домашних животных» стали в новогодние каникулы хитами у юных телезрителей, которые по активности пользования сервисом традиционно не уступают взрослой аудитории.

Свыше 50 тыс. песен исполнено пользователями Интерактивного ТВ из сервиса «Караоке». Пик обращения к сервису пришелся на 1 января. Наиболее часто звучали песни «А я только с мороза», «Женщина, я не танцую», «Оттепель».

Домашний телефон, особенно в новогоднюю ночь, остается гарантом качества, надежности соединения и возможности дозвониться до адресата. 1 января абонентами компании в Поволжье совершено свыше 2,7 млн звонков, что в 1,25 раза превышает среднестатистический показатель, при этом перегрузок не наблюдалось, сеть отработала стабильно и без потерь вызовов.

Нагрузка на междугородные и международные сети возросла на 20% и 50% соответственно. Наиболее популярными международными направлениями для пользователей домашней телефонии традиционно являются Казахстан, Белоруссия и Украина. Из стран дальнего зарубежья наибольшее количество вызовов приходится на Германию. Дополнительными опциями для выгодных звонков по России, такими как «Безлимитная Россия», «Твоя страна» и другими, воспользовались свыше 50 тыс. абонентов компании. При этом более 11 тыс. абонентов заранее позаботились о новогодних праздниках, подключив дополнительные опции телефонии еще в декабре.

Для обеспечения стабильной работы телекоммуникационной инфраструктуры в новогодние праздники компания на территории обслуживания макрорегионального филиала «Волга» провела организационно-технические мероприятия. В частности, были выполнены работы по оптимизации загрузки сети, на транзитных междугородных узлах связи подключено 248 дополнительных каналов, также организовано круглосуточное дежурство специалистов центра управления сетями связи. В результате объекты и сети связи в период повышенной нагрузки функционировали в штатном режиме.