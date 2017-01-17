Жительница Рузаевки исколола ножом молодого приятеля из ревности

В МВД Мордовии поступило сообщение из одной из больниц Рузаевского района о поступлении мужчины с множественными колото-резаными ранами туловища и верхних конечностей.

В процессе оперативных мероприятий определено, что вплоть до получения травмы мужчина распивал алкоголь в жилплощади у собственного приятеля в компании 6 человек. В момент застолья гость оказывал знаки внимания другой женщине, чем вызвал возмущение ранее судимой приятельницы. Женщина схватила со стола нож и нанесла ему колото-резаные ранения по всем частям тела.

Собственную вину злоумышленница не отрицает. На данный момент работниками полиции устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия