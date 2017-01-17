В Саранске во время ЧМ по футболу проезд на общественном транспорте будет бесплатным

Общественный транспорт Саранска станет бесплатным для всех категорий граждан во время проведения ЧМ-2018.

Сообщается, что в администрации Саранска уже подготовили необходимые документы, и в дни футбольного праздника инициатива воплотится в жизнь. Проезд станет бесплатным на всех муниципальных автобусах и троллейбусах.

Как сообщалось ранее, в Саранске подвели итоги переписи пассажиров общественного транспорта. С 1 марта по 31 декабря 2016 года муниципальные троллейбусы и автобусы перевезли 61% льготников. Остальные 39% платят за проезд наличными.

Больше всего тех, кто имеет льготы на проезд в муниципальном транспорте оказалось в автобусе, следующем по маршруту №4 и троллейбусе, следующем по маршруту №12 соответственно.

Источник: izvmor.ru