ДТП под Рязанью: трое погибли, житель Мордовии госпитализирован

Житель Мордовии угодил в страшное ДТП.

Инцидент случился в Шиловском районе Рязанской области, где водитель ВАЗа не справился с управлением и протаранил на встречке "Форд" под управлением жителя Мордовии.

В результате ДТП шофер и два пассажира ВАЗа погибли на месте, водитель иномарки госпитализирован.

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь в Мордовии на пожарах погибли 2 человека. Инциденты произошли в Ромодановском и Рузаевском районах.

В первом случае пожар случился в совхозе Красный узел. Там в огне погиб 62-летний мужчина. Еще до прибытия огнеборцев его вместе с супругой вытащили из огня соседи. У женщины диагностировали отравление угарным газом, но жить она будет.

Вторая трагедия произошла в Рузаевке. Там загорелся жилой дом на ул. Советской. Когда пожарные прибыли на место ЧП, наблюдалось горение цокольного этажа жилого одноквартирного дома. В огне погиб хозяин дома - 80-летний пенсионер.

Источник: izvmor.ru