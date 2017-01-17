Жителям Саранска предложат чай с конфетами на Крещение

В Саранске готовятся к крещенским купаниям. К настоящему моменту коммунальщики города оборудовали уже 9 купелей, в которых можно будет безопасно купаться. Также активно чистятся тропинки и ступеньки, ведущие к местам омовения. Сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи проинформированы о том, как следует работать во время праздника.

После купания в мэрии предложили угостить желающих горячим чаем с конфетами и сушками. Для этого рядом с купелями оборудуют специальные палатки.

"Это угощение потребует минимальных затрат, а людям будет вкусно и приятно", - подчеркнул мэр города Петр Тултаев.

Как сообщалось ранее, ко дню Крещения Господнего, которое традиционно празднуется 19 января, в Октябрьском районе Саранска будут оборудованы 6 купелей.