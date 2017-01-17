В Пензенской области вынесли приговор фальшивомонетчикам, сбывавшим подделки в Мордовии

В городе Каменке Пензенской области вынесли приговор трем местным жителям, которые обвинялись в изготовлении и сбыте поддельных денег. Преступления были совершены с декабря 2015 года по март 2016 года, сообщили в областном МВД.

В результате проведенных обысков были найдены более 30 поддельных купюр. После этого полицейские задержали сообщника сбытчиков и нашли помещение, где и происходил преступный процесс. Там было изъято оборудование, которое использовали для печатания фальшивок.

Выяснилось, что преступники в течение четырех месяцев сбыли только на территории Пензенской области более 70 поддельных банкнот. Также оказалось, что злоумышленники совершали аналогичные преступления на территории нескольких регионов РФ, в частности, Мордовии.

По приговору суда все участники приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 2,5 лет.

Источник: 58.мвд.рф