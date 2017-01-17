В Мордовии разыскивают без ввести пропавшую жительницу села Лямбирь

Полиция Мордовии разыскивает уроженку села Тат.Пишля Ермееву Садию Тагировну.

Сообщается, что 13 июня 2003 года разыскиваемая ушла из дома, расположенного в селе Лямбирь, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Особые приметы: под правым плечом горб, отсутствует левый глаз, во рту лишь два коренных зуба.

Была одета: красно-розовый плащ, красный платок, коричневые мужские туфли на шнурках.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой об оказании содействия в розыске Ермеевой. Лица, обладающие информацией о ее местонахождении, могут позвонить по тел. 89876926364 или 02.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия