В Мордовии задержали похитителя поросят

Полиция Мордовии раскрыла кражу семи поросят из частного домовладения в Ельниковском районе.

Определено, что в период с июня по декабрь 2015 года ранее судимый 38-летний местный житель, проживал в доме, принадлежащем пострадавшему, где также имелось подсобное хозяйство. Согласно устной договоренности он ухаживал за домашними животными, в том числе молочными поросятами. В качестве оплаты за свою работу хозяин дома обеспечивал его наиболее необходимым – едой, одеждой и жильем. Сам же собственник данного хозяйства проживал в соседнем селе.

В течение полугода подозреваемый, пользуясь отсутствием пострадавшего, находил покупателей и самовольно реализовывал поросят малознакомым людям. Выручив таким образом порядка 7 тыс. рублей, мужчина исчез. Владелец дома, обнаружив спустя время, что за домом никто не присматривает, а поросята исчезли, в полицию заявлять не стал. Вред от противоправных действий преступника составил свыше 20 тыс. рублей.

Несмотря на то, что с момента происшествия прошло достаточно времени, полицейские установили и задержали подозреваемого. Мужчина дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия