Жизнь в режиме Дом 2

Несмотря на то, что реалити-шоу Дом 2 выходит на протяжении многих лет и, наверное, приелось большому количеству зрителей, оно все еще весьма популярно как на территории Российской Федерации, так и далеко за ее пределами. Это вызвано множествами факторов, которые влияют на восприятие зрителями и, конечно же, теми страстями, которые все еще есть на проекте.

Специально для того, чтобы позволить фанатам и зрителям шоу постоянно следить за своими любимыми участниками проекта, был создан ресурс exdom2, который позволяет в режиме онлайн наблюдать за всем происходящим. Давайте узнаем об этом портале побольше.

На главной странице сайта содержится информация о самом ресурсе, последние выпуски Дома 2, наиболее популярные выпуски, разделы и подразделы, а также подписки и ссылки на страницы в социальных сетях. Единственным недостатком ресурса являются его слишком пестрые цвета, от которых посетитель, который впервые оказался на данном сайте, может немного растеряться.

Особенностью ресурса является то, что он предоставляет возможность круглосуточно следить за жильцами Дома 2. Для этого на главной странице есть несколько разделов, в которых содержатся дневные, вечерние и ночные эфиры, кастинги, все моменты, которые остались вне эфира, комментарии как участников проекта, так и команды, работающей над ним и, безусловно, онлайн-камеры, которые покажут любую комнату и любого участника.

Еxdom2 - это сайт для настоящих фанатов проекта. Об этом свидетельствует не только большое количество выпусков, но и сопроводительные материалы - музыка, фотографии, а также видеоматериалы, которые дополняют всю картину проекта. Так, есть три полноценные разделы с соответствующими названиями. В них представлена вся музыка, которая была задействована во всех выпусках, дополнительных и сопроводительных проектах. Помимо этого, есть большая фотогалерея и набор видео.

На сайте также представлен раздел о новостях и слухах проекта. Здесь можно не только узнать самые сочные новости шоу, но и прокомментировать их.

Помимо этого, сайт предоставляет полную информацию о всех действующих и бывших участниках проекта, а также их ведущих. Наиболее популярной есть отдельный проект о свадьбе Бузовой.

Не стоит забывать и о том, что ресурс позволяет читателям зарегистрироваться и стать "официальными" пользователями, вести свои закладки и даже, по возможности, стать блогером-знатоком проекта Дом 2.